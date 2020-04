Coronavirus: morti altri 2 pazienti in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 28 APR - Il bollettino quotidiano dell'emergenza coronavirus registra altri 2 decessi in Alto Adige nelle ultime 24 ore. Si sono verificati entrambi negli ospedali, dove, dall'inizio dell'epidemia sono morte in totale 166 persone. A queste si aggiuntono altre 106 vittime nelle residenze per anziani che portano il totale a 272.

Solo 2 i nuovi casi positivi, rilevati in base all'esame di solo 490 tamponi. In totale per persone positive al test del coronavirus si attesta a 2.498. A livello provinciale l'Azienda sanitaria ha effettuato finora complessivamente 39.130 tamponi su 18.567 persone.

Le persone guarite dal Covid-19 sono 1.316 (30 in più rispetto a ieri). A queste si aggiungono 454 persone che avevano un test dall'esito incerto o poco chiaro e che in seguito sono risultate per due volte negative al test. Il numero complessivo dei guariti fra sicuri e sospetti si attesta a 1.784 (40 in più rispetto al giorno precedente).

Nei normali reparti dei sette ospedali altoatesini, nelle cliniche private e nella base logistica dell'Esercito a Colle Isarco sono ricoverati complessivamente 186 pazienti affetti da Covid-19. Altre 39 persone assistite dall'Azienda sanitaria sono casi sospetti.

Sono 11 le persone ricoverate nei reparti di terapia intensiva. Attualmente vi sono 4 pazienti altoatesini ricoverati in reparti di terapia intensiva in cliniche in Austria. (ANSA).