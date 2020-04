Coronavirus: a Bolzano per lavoro ma era falso, denunciato

(ANSA) - MANTOVA, 28 APR - Un indiano di 29 anni domiciliato nel Cremonese è stato fermato dai militari della Stazione di Acquanegra sul Chiese (Mantova) durante un controllo alla circolazione stradale per contrastare la diffusione del Coronavirus, e alla domanda dei carabinieri riguardo alle sue generalità e al suo spostamento ha fornito un'autocertificazione che indicava come motivo di spostamento il lavoro in una ditta di Bolzano. I militari hanno però appurato che questa ditta non esiste e che il giovare è disoccupato.

E' stato quindi denunciato per falsa attestazione a pubblico ufficiale, oltre che sanzionato per l'inosservanza ai divieti di movimento imposti dai recenti decreti. (ANSA)