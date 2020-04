Coronavirus: 5 decessi e 31 nuovi contagi in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 28 APR - "Oggi i dati ci dicono che in Trentino ci sono 31 nuovi contagiati, torniamo quindi ad un livello stabile dopo il dato di ieri (98 contagi, ndr) e 6 di questi sono presso le Rsa. I decessi sono 5, tutti nelle Rsa. In terapia intensiva ci sono 22 persone ricoverate, i tamponi eseguiti sono 677, perché ci sono dei problemi tecnici. La percentuale di positivi sui tamponi eseguiti è del 4,5%". Lo ha detto il presidente della provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, nel corso della conferenza stampa in streaming della task force provinciale istituita per far fronte all'emergenza Covid 19. "Sui tamponi l'intenzione è farli ad altre categorie come le forze dell'ordine, la polizia locale ed i vigili del fuoco, oltre che ai dipendenti del settore alimentare. Domani faremo i primi 30 tamponi ai vigili del fuoco", ha aggiunto Fugatti. (ANSA).