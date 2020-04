Coronavirus: In Trentino 98 contagi in più,altri due decessi

(ANSA) - TRENTO, 27 APR - In Trentino, rispetto a ieri, sono stati registrati 98 contagi in più (tutti rilevati con tampone), 32 dei quali nelle Rsa e 8 minorenni. Due le persone decedute, entrambe in Rsa. I guariti sono 1.577. Eseguiti 1.092 tamponi.

L'indice del contagio è aumentato al 9%.

"Questo dato negativo ed interlocutorio - ha osservato il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, può essere spiegato dal fatto che che l'Azienda sanitaria ha controllato persone vicine a quelle già contagiate". (ANSA).