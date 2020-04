Kompatscher, ok bicicletta e vendita d'asporto

(ANSA) - BOLZANO, 26 APR - Con la nuova ordinanza del governatore altoatesino Arno Kompatscher è consentito, tra l'altro, l'uso della bicicletta, accompagnare disabili ed anziani, accudire i propri animali, facilitazioni per gli acquisti (come la vendita d'asporto) ed i cantieri.

Viene abolita la limitazione della presenza di un massimo di cinque lavoratori nei cantieri all'aperto. Presupposto è l'osservanza delle specifiche misure di sicurezza e degli accorgimenti previsti dalle linee guida e dagli accordi tra le parti sociali. Anche la nuova possibilità, prevista per le aziende di gastronomia, di consentire la vendita di generi alimentari da asporto, nella forma "to-go" o "take-away", ha lo scopo di offrire loro nuove prospettive di attività. La vendita, ove possibile, sarà effettuata previa ordinazione a distanza (telefonica o on-line), garantendo che gli ingressi per il ritiro e pagamento dei prodotti avvengano in tempi e modi tali da rispettare le distanze prescritte. Rimane sospeso il consumo sul posto ed è confermata la possibilità di consegna a domicilio.

Sulla base dell'ordinanza sono ora possibili gli spostamenti motivati dall'esigenza di accompagnare persone anziane o disabili sul territorio provinciale. Inoltre le persone disabili e quelle che per particolari condizioni psicofisiche non tollerino l'utilizzo delle mascherine sono esonerate dall'obbligo di coprirsi naso e bocca.

Sulla base della nuova ordinanza rientrano nell'attività motoria consentita, oltre alle passeggiate, anche il jogging (passeggio in forma di corsa a passo lento) e l'uso della bicicletta. Tutte le piste ciclabili vengono quindi riaperte e sono percorribili come in passato. Si possono inoltre utilizzare nuovamente i parchi e le aree verdi, fatte salve eventuali diverse disposizioni dei sindaci, se ciò può avvenire con modalità che consentano il rispetto delle distanze interpersonali di 3 metri ed a condizione che i bambini siano accompagnati. (ANSA).