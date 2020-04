Coronavirus: +5 decessi e 57 casi in Trentino

(ANSA) - BOLZANO, 26 APR - In Trentino nelle ultime 24 ore sono stati registrati 5 decessi (di cui 3 in rsa) e 57 nuovi casi (di cui 19 in rsa). Quattro nuovi contagiati sono minorenni tra i 13 e 16 anni, che sono comunque in buone condizioni e vengono curati nelle loro abitazioni. I ricoverati Covid in terapia intensiva sono 24. L'incidenza di casi positivi sui 1.347 tamponi effettuati ieri è del 4%. Questi sono i dati comunicato dal governatore trentino Maurizio Fugatti nel corso della conferenza stampa quotidiana. (ANSA).