Fugatti, ok vendita d'asporto pizze e gelati

(ANSA) - BOLZANO, 25 APR - In Trentino da mercoledì 29 aprile sarà consentita la vendita d’asporto di cibo, come gelati e pizza. L’ordinazione deve avvenire online oppure per telefono e nel locale può entrare solo un cliente alla volta indossando la mascherina. Lo prevede la nuova ordinanza del governatore Maurizio Fugatti.

Da domani i vivai saranno aperti anche ai cittadini, ma solo sul proprio territorio comunale e in caso di mancata vendita di prodotti florovivaistici nel proprio Comune in quello limitrofe. Sarà anche consentito raggiungere il proprio orto, anche se in un altro Comune, ma solo per una persona al giorno. Da domani entrambi i genitori potranno accompagnare i figli minorenni durante le uscite nei pressi della propria casa. Le ciclabili vengono aperte per raggiungere il posto di lavoro e la spesa potrà essere fatta anche fuori del proprio Comune, se si trova sul tragitto casa-lavoro, ha informato Fugatti durante la conferenza stampa quotidiana.

Da lunedì riprenderanno gli interventi chirurgici negli ospedali di Trento e Rovereto.