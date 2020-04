Coronavirus: successo sanificazione con cannoni sparaneve

(ANSA) - BOLZANO, 25 APR - Partendo dalla tecnologia utilizzata per l'innevamento tecnico, Demaclenko, società dell'altoatesina Leitner, ha trasformato un generatore neve in un sistema mobile di igienizzazione. Dalla Val Gardena a Bressanone, la soluzione è stata già adottata da numerosi territori. Dal britannico Guardian alla tv statunitense Abc, da Die Welt a Euronews per arrivare fino a Republic World in India.

Ha fatto il giro del mondo, ottenendo milioni di visualizzazioni il video prodotto da Demaclenko che mostra l'utilizzo dei cannoni spara-neve per la sanificazione delle strade in Val Gardena.

"Per il nostro Gruppo responsabilità sociale e innovazione sono elementi caratterizzanti della nostra cultura aziendale - commenta Anton Seeber presidente di HTI (Gruppo Leitner). Ci auguriamo che la soluzione creativa individuata con i generatori neve Demaclenko possa essere di concreto aiuto ai Comuni impegnati nelle operazioni di sanificazione dei propri territori". (ANSA).