Coronavirus: 2 decessi e 20 nuovi casi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 25 APR - Due decessi e 20 nuovi casi su 1.546 tamponi effettuati e 10 pazienti Covid in terapia intensiva: sono i dati aggiornati rilevati dall'Azienda sanitaria dell'Alto Adige per le ultime 24 ore. Il numero delle persone positive al test del coronavirus si attesta a 2.476. A livello sono finora complessivamente 36.608 tamponi su 17.573 persone.

Nei normali reparti dei sette ospedali dell'Azienda sanitaria, nelle cliniche private e nella base logistica dell'Esercito appositamente attrezzata a Colle Isarco sono ricoverati complessivamente 193 pazienti affetti da Covid-19.

Altre 41 persone assistite dall'Azienda sanitaria sono casi sospetti. Sono 10 le persone ricoverate nei reparti di terapia intensiva. Attualmente vi sono 4 pazienti altoatesini ricoverati in reparti di terapia intensiva in cliniche in Austria.

Il numero dei decessi legati a Covid-19 negli ospedali è di 161 persone. Il numero dei decessi nelle case di riposo è di 104 persone. Sono quindi complessivamente 265 le persone decedute in Alto Adige a causa del Covid-19. Sinora sono risultati positivi al test del Coronavirus 229 operatori dell'Azienda sanitaria, 164 di questi sono guariti. A questi si aggiungono 12 medici di medicina generale (10 di questi sono guariti) e 2 pediatri di libera scelta (entrambi guariti).

Aumenta il numero delle persone che risultano guarite. Nel calcolo sono confluiti anche gli esiti dei test risultati "negativi" eseguiti in laboratori al di fuori dei confini provinciali, quali ad esempio a Padova o Innsbruck). Sono, pertanto, 1.176 le persone guarite dal Covid-19 (+76 rispetto a ieri). A queste si aggiungono 414 persone che avevano un test dall'esito incerto o poco chiaro e che in seguito sono risultate per due volte negative al test. Il numero complessivo dei guariti fra sicuri e sospetti si attesta a 1.590 (+ 559 rispetto al giorno precedente). (ANSA).