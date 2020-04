Coronavirus: 11 decessi e 58 nuovi casi in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 25 APR - Sono undici i decessi (di cui 9 nella rsa) e 58 i nuovi contagi, (di cui 4 nelle rsa) e 141 guariti nelle ultime 24 ore in Trentino. Lo ha comunicato il governatore Maurizio Fugatti durante la conferenza stampa quotidiana, informando che 4 contagi riguardano minorenni. Sono stati effettuati 1365 tamponi, con un grado di contagio del 4%.

Fugatti ha giudicato positivo il tasso 0R dello 0,41, che pone il Trentino al quartultimo posto in Italia.

Fugatti ha anche detto che oggi "la volontà di ricostruire e ripartite è come quella del 25 aprile del 1945, con lo stesso spirito di solidarietà dell'epoca". Il presidente ha ricordato che "è stato proprio De Gasperi ad aver dato il via alla festa del 25 aprile". (ANSA).