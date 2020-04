Ue: Bolzano, Europa intervenga ora su turismo e agricoltura

(ANSA) - BOLZANO, 24 APR - Dopo l'intesa raggiunta ieri a Bruxelles, l'Europa deve ora ragionare sulla ripresa del turismo e sugli spostamenti degli stagionali. Lo hanno detto in una conferenza stampa congiunta il governatore altoatesino Arno Kompatscher e l'eurodeputato Herbert Dorfmann.

"Dalle posizioni di principio di qualche settimana fa siamo arrivati a una sintesi importante", ha commentato Kompatscher.

"Ora - ha aggiunto - dobbiamo ragionare a livello europeo per trovare soluzioni per il turismo e l'agricoltura". Secondo Dorfmann, serve un riconoscimento reciproco, "anche se per il momento nessuno sa come si svilupperà la pandemia". "Se da Bolzano vai a Innsbruck devi stare 14 giorni in quarantena, se invece da Palermo di sposti a Bolzano no. Questo non ha senso", ha aggiunto l'eurodeputato auspicando un coordinamento europeo anche per i lavoratori stagionali per il turismo e l'agricoltura. "Per gli stagionali rumeni attualmente è impossibile raggiungere via terra l'Italia", ha ricordato, evidenziando anche che la Germania "ha introdotto una quarantena attiva, che consente di lavorare da subito in un ambiente isolato". (ANSA).