Coronavirus: Trento, multate tre persone su pista ciclabile

(ANSA) - TRENTO, 24 APR - Ieri sono state 295 le persone fermate dalla polizia locale di Trento nell'ambito dei controlli per far rispettare le norme sul coronavirus. Le persone multate sono state solo 3, tutte fermate sulla pista ciclabile, chiusa per ordinanza della Provincia: una correva mentre le altre due erano in bicicletta. Tutti hanno dichiarato che stavano ritornando a casa dal lavoro. Il Comune tuttavia precisa che si possono utilizzare, per gli spostamenti necessari per esigenze lavorative, solo le reti ciclabili di carattere comunale e sovracomunale.

I vigili hanno effettuato verifiche, senza rilevare alcuna violazione, anche su 26 esercizi pubblici.

Durante tutta la giornata sono stati controllati inoltre i parchi cittadini e dei sobborghi, anche con il supporto del personale del gruppo Ana. Non è stata riscontrata alcuna violazione. (ANSA).