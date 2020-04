Coronavirus: coop sociali, aiutare i bimbi dei nidi

(ANSA) - TRENTO, 24 APR - Le presidenti delle tre cooperative sociali che gestiscono oltre 80 nidi d'infanzia comunali del Trentino hanno scritto un appello volto a mantenere i bambini al centro dell'attenzione nell'elaborazione della fase 2, "per non continuare a ledere la soddisfazione dei bisogni essenziali ed esistenziali dei più piccoli". Le tre cooperative - Bellesini, Città Futura e La Coccinella - chiedono di "ragionare insieme per trovare una modalità, nel rispetto della sicurezza naturalmente, per permettere alle nuove generazioni di attraversare questa difficile esperienza insieme ai propri pari e non nella solitudine pericolosissima dei social e nella faticosa ristrettezza relazionale che purtroppo caratterizza la famiglia mononucleare". (ANSA).