Coronavirus: Casse rurali donano ecografo portatile

(ANSA) - TRENTO, 24 APR - Le Casse rurali della Vallagarina hanno deciso di sostenere l'ospedale di Rovereto donando un ecografo palmare portatile, utile anche per gli interventi domiciliari. Questo macchinario potrà dare un sostegno pratico al personale sanitario che, quotidianamente, opera in prima linea per affrontare l'emergenza Covid-19.

La donazione è stata effettuata - dice una nota - con il contributo erogato dal Fondo comune delle Casse rurali trentine a cui si è aggiunta la quota delle Casse rurali di Rovereto, Vallagarina e Alta Vallagarina e Lizzana.

"Con questa iniziativa - dicono i promotori - le banche della comunità vogliono sostenere l'ospedale del proprio territorio, fiduciose che supereremo questo momento insieme grazie al comportamento responsabile e alle piccole azioni di ognuno di noi". (ANSA).