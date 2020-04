Trentino AA/S

(ANSA) - SAVONA, 24 APR - Tre residenze per anziani nel savonese sono riuscite a mantenersi "Covid-free". La prima si trova a Savona ed è la clinica Rossello, gestita dalle suore Figlie di N.S. di Misericordia. Dopo che il 14 aprile alcuni dei 64 ospiti presenti erano risultati positivi ai test sierologici (ma tutti asintomatici), erano stati chiesti dei tamponi. Questa mattina l'esito: tutti negativi. "Un risultato che abbiamo accolto con soddisfazione generale - spiega il direttore sanitario, Valter Ameglio - La situazione è difficile ma, con estrema fatica, siamo riusciti a proteggere tutti gli ospiti e gli operatori". Per riuscirci la struttura ha immediatamente applicato in modo rigido i protocolli e interrotto totalmente le visite dall'esterno dal 3 marzo. Ma non solo: le suore hanno acquistato un macchinario all'ozono, del costo di circa 3000 euro, con cui sanificano costantemente gli ambienti. "Lo abbiamo fatto arrivare dalla Germania - spiega la responsabile, suor Silvana - Lo utilizziamo nelle stanze regolarmente per filtrare l'aria, e la differenza è immediatamente percepibile". "Un macchinario - conferma Ameglio - che può aver contribuito alla sanificazione di ambienti e Dpi".

Anche la seconda struttura si trova a Savona: è la Rsa Noceti, gestita da Opere Sociali Servizi, che conta circa 40 ospiti. "Gli operatori sono molto contenti di questo risultato - commenta la presidente Lorena Rambaudi - hanno lavorato bene ma sono anche consapevoli che non basta lavorare con le giuste protezioni e precauzioni per lasciare il virus fuori dalla porta".

Curiosamente la terza struttura ad aver annunciato l'assenza di casi è una casa di riposo di Celle Ligure gestita da una fondazione intitolata proprio, come le suore di Savona, a Nostra Signora di Misericordia. Qui, su circa 60 ospiti, i test sierologici sono stati tutti negativi. "Il risultato - commentano - è da attribuirsi al personale. In un periodo così ostico ognuno ha fatto e continua a fare la propria parte. Il momento è ancora critico e non abbasseremo la guardia". (ANSA).