Lavoro: Barometro Ipl, previsioni economia al minimo storico

(ANSA) - BOLZANO, 23 APR - Le previsioni dei lavoratori per l'economia altoatesina crollano al minimo storico. Questo è quanto emerge dal Barometro dell'Istituto per la promozione lavoratori Afi-Ipl. "L'Alto Adige è particolarmente esposto alla crisi Covid-19" spiega il direttore dell'IPL Stefan Perini, ma "abbiamo anche una forza di reagire che altre regioni o Länder non hanno." "Il nostro sondaggio sull'attuale clima di fiducia dei lavoratori altoatesini è stato svolto tra il 20 febbraio e il 20 marzo. Nelle prime interviste tutto sembrava ancora a posto, ma dalla seconda settimana di marzo in poi, con l'acuirsi della pandemia, il clima è bruscamente crollato," così Perini.

L'inversione di tendenza è stata significativa soprattutto in relazione alla domanda sulle previsioni economiche per i prossimi 12 mesi. "A questo riguardo le stime dei lavoratori altoatesini sono calate in una misura mai vista: 28 punti in meno rispetto al trimestre precedente" evidenzia Perini. Anche le prospettive sull'andamento del mercato del lavoro hanno subito una forte contrazione (-10). L'aspetto positivo è che (per ora) gli indici sulla situazione della propria famiglia sono stabili. I lavoratori intervistati dall'IPL ancora a marzo dunque non temevano di perdere il proprio posto di lavoro e non ritenevano problematica la ricerca di un nuovo posto di lavoro equivalente. (ANSA).