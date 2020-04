Coronavirus: indagini in Procura su Rsa in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 23 APR - Sono in corso indagini da parte della Procura di Trento, in collaborazione con il Nas, relativamente ai decessi nelle Rsa verificatisi a causa dell'emergenza Covid-19. A quanto si apprende ad oggi vi sono state due iscrizioni agli atti "modello 45", ossia che non costituiscono notizia di reato.

Intanto sono scattati i controlli del Nas nelle case di riposo: ieri è stata la volta di Cadine, dove dall'inizio dell'emergenza non si sono verificati decessi. I carabinieri avrebbero acquisito la documentazione legata alle procedure seguite per trattare e gestire i malati in questa fase. Nei prossimi giorni è previsto un incontro con il procuratore, Sandro Raimondi, e subito dopo dovrebbero partire gli altri sopralluoghi in diverse strutture del territorio per ulteriori accertamenti. (ANSA).