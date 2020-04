Coronavirus: da Tirolo 15000 tute protettive per Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 23 APR - Sono arrivate a Bolzano 15.000 tute protettive inviate dalla Protezione civile tirolese. Due mesi fa i vertici dell'Euregio Tirolo, Alto Adige, Trentino avevano deciso di affrontare l'emergenza Covid-19 con un approccio comune e solidarietà reciproca.

Vista la necessità urgente di reperire dispositivi di protezione individuale il direttore dell'Agenzia della protezione civile altoatesina, Rudolf Pollinger, ha contattato il suo omologo tirolese, Herbert Walter. Questi ha fatto immediatamente inviare in Alto Adige 15.000 tute protettive."Questo - commenta l'assessore alla protezione civile Arnold Schuler - è un aiuto concreto a ivello tranfrontaliero che in questa fase è di grande importanza, e quindi ringrazio i colleghi tirolesi a nome della Giunta provinciale". "Questa è davvero una buona notizia", aggiunge l'assessore alla protezione civile Thomas Widmann.

Su incarico della Protezione civile il materiale è stato ritirato a Telfs da due camion della Croce bianca arrivati a Bolzano nel tardo pomeriggio di ieri. La gran parte delle tute protettive sarà consegnata al magazzino centrale dell'Azienda sanitaria, il quale provvederà quindi alla loro distribuzione.

Quando sarà possibile la stessa quantità di tute protettive sarà fatta pervenire alla protezione civile tirolese. "Dobbiamo davvero ringraziare il Tirolo per questa fornitura - ha commentato il presidente Arno Kompatscher - e questa è l'ennesima dimostrazione che l'Euregio è una realtà che funziona non solo quando va tutto bene". (ANSA).