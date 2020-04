Trento Film Festival dal 27 agosto al 2 settembre

(ANSA) - TRENTO, 22 APR - La 68/a edizione del Trento Film Festival, rinviata per l'emergenza coronavirus, si svolgerà dal 27 agosto al 2 settembre. Le nuove date sono state decise dal comitato organizzatore.

"Abbiamo lavorato, e lo stiamo facendo tuttora - si legge in una nota - per rendere più serena la vita domestica del nostro pubblico e di tutti gli amanti del cinema e delle culture di montagna, consigliando visioni e letture su Facebook con l'hashtag #Casabase, e realizzando una nuova piattaforma di visioni in streaming operativa da oggi, sulla quale renderemo fruibili gratuitamente molti film e documentari protagonisti delle passate edizioni del festival, nell'esclusiva versione sottotitolata in italiano. La piattaforma si chiamerà anch'essa #Casabase". "La situazione di emergenza che stiamo vivendo - proseguono gli organizzatori - e le normative che saranno emanate per la ripartenza imporranno nuove narrazioni e nuovi strumenti, che stiamo valutando per arrivare preparati all'appuntamento con il nostro pubblico, per continuare a raccontare le culture di montagna, il senso del limite come ripensamento dei nostri modelli di vita e di sviluppo, il rapporto tra uomo e natura, da sempre focus della manifestazione e che, proprio in questo momento, sentiamo ancora più vicini".

L'edizione 2020 del festival prevede una nuova 'sezione' - T4F - Trento Film Festival For Future - con proiezioni, laboratori di educazione all'immagine e attività pensato per promuovere lo sviluppo sostenibile, la tutela della montagna e l'educazione alla cittadinanza globale. (ANSA).