Coronavirus: rallenta contagio in Alto Adige, +4 positivi

(ANSA) - BOLZANO, 22 APR - Rallenta il ritmo dei contagi, ma, nelle strutture ospedaliere dell'Alto Adige si contano 4 nuovi decessi per infezione da Sars-CoV-2 in Alto Adige. In totale, le vittime della pandemia in provincia di Bolzano sono 256, 98 delle quali nelle residenze per anziani. Su 735 tamponi valutati nelle ultime 24 ore, solo 4 sono risultati positivi, il che porta il totale a 2.416. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 32.722 test su 15.736 persone. Sinora sono risultati positivi al test del coronavirus anche 228 operatori dell'Azienda sanitaria. Di questi, 111 sono guariti. Ad essi si aggiungono 12 medici di medicina generale (8 di questi sono guariti) e 2 pediatri di libera scelta (entrambi guariti). Sono 648 le persone guarite dal Covid-19 (25 in più rispetto a ieri). A queste si aggiungono 250 persone che avevano un test dall'esito incerto o poco chiaro e che in seguito sono risultate per due volte negative al test.

Il numero complessivo dei guariti fra sicuri e sospetti si attesta a 898 (30 in più rispetto al giorno precedente). I pazienti Covid-19 ricoverati nei reparti ordinari degli ospedali altoatesini, presso la base logistica dell'Esercito a Colle Isarco e nelle cliniche private sono 210. Altre 69 persone assistite presso le strutture dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige sono casi sospetti. Calano i ricoveri nelle terapie intensive degli in Alto Adige: ora sono 15, mentre non vi sono più pazienti altoatesini ricoverati in reparti di terapia intensiva in cliniche in Austria e in Germania. Attualmente, 2.557 persone si trovano in quarantena obbligatoria o in isolamento domiciliare, mentre 6.704 persone hanno già concluso la quarantena e l'isolamento domiciliare. Finora sono 9.261 i cittadini ai quali sono state imposte misure di quarantena.

