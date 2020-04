Coronavirus: in Trentino +34 contagi, altri 5 morti

(ANSA) - TRENTO, 22 APR - In Trentino, rispetto a ieri, si registrano altri 34 contagi da coronavirus, 28 dei quali con tampone. Nove quelli accertati nelle Rsa, un minorenne risulta positivo a domicilio. Da registrare altri 5 decessi, uno dei quali in una Rsa, che porta il totale a quota 381. Le terapie intensive sono attualmente 34 (meno 4 rispetto a ieri) e i guariti sono 1.391 (+62).

I tamponi eseguiti in una giornata sono stati 612, con una percentuale del contagio del 4%. "Nei prossimi giorni aumenterà il numero dei tamponi e saremo in grado di arrivare a farne 1.500 al giorno, grazie alla capacità tecnica dei nostri laboratori", ha sottolineato il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, il quale ha ricordato che "permane il problema del reperimento dei reagenti". (ANSA).