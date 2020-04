Coronavirus: Fercam avvia trasporto tutto strada dalla Cina

(ANSA) - BOLZANO, 22 APR - L'operatore altoatesino di trasporti e logistica Fercam ha avviato un trasporto tutto su strada dalla Cina per settori merceologici di particolare importanza, in alternativa ai trasporti aerei e marittimi, anche in considerazione della notevole domanda di trasporti registrata nelle ultime settimane. La Fercam evidenzia la scarsa disponibilità di aerei cargo e i tempi di percorrenza lunghi per i container marittimi.

Il servizio tutto strada avviato è limitato ai carichi completi di 20 tonnellate ed è destinato in particolare ai settori merceologici dell'automotive, elettrocomponentistica e macchinari, nonché ai prodotti medico-sanitari. I tempi di percorrenza variano dai 15 ai 17 giorni. "Siamo molto soddisfatti di essere riusciti a individuare e rendere operativa in pochissimo tempo questa soluzione alternativa praticabile in un momento di grave crisi dell'economia", afferma Hans Splendori, direttore vendite Ftl di Fercam. (ANSA).