Startup trentina sviluppa un comparatore 2.0 per luce e gas

(ANSA) - TRENTO, 21 APR - Con la permanenza forzata a casa la startup con sede in Trentino, altrabolletta.it, ha messo a punto una piattaforma che guida l'utente a risparmiare senza alcun costo e in pochi 'click su luce e gas'. Il portale messo a punto dalla startup insediata in Polo Meccatronica, l'hub hi-tech di Rovereto, è stata realizzata grazie al supporto dell'ultimo bando Fesr gestito da Trentino Sviluppo e finanziato con fondi europei, statali e provinciali. Una soluzione su web che risulta maggiormente interessante anche a fronte del calo delle tariffe approvato dall'Autorità per l'energia per fronteggiare l'emergenza economica da Coronavirus.

Claudio Zocca e Mattia Antonini, fondatori di altrabolletta.it, si conoscono fin dai tempi della scuola e nonostante due percorsi di studio differenti - laurea in ingegneria gestionale il primo ed in architettura il secondo - hanno sempre avuto una passione in comune: quella per l'energia.

Che hanno mantenuto nel tempo, tanto che nel 2016 hanno fatto nascere un blog di informazione sul mercato energetico rivolto a tutti i consumatori, ad oggi vero e proprio portale web e punto di riferimento. Una sorta di bussola in un mercato che nel 2022 vedrà la completa liberalizzazione delle forniture di luce e gas.

"Altrabolletta.it cerca sul web le migliori offerte di energia e gas - spiega Claudio Zocca - ne verifica la documentazione e le inserisce nel suo database. In pochi passaggi, appena tre click, viene proposto il contratto migliore per qualità e convenienza. L'algoritmo calcola la spesa effettiva per la fornitura proponendo una serie di offerte disponibili sul mercato, dalla più economica alla più costosa.

Il tutto viene svolto in maniera del tutto gratuita e trasparente e senza conflitti di interesse". (ANSA).