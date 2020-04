Coronavirus: in Trentino altri 10 morti, +18 contagi

(ANSA) - TRENTO, 21 APR - In Trentino, rispetto a ieri, si sono registrati 10 nuovi decessi per coronavirus, tre dei quali nelle Rsa. In calo il numero dei contagi accertati, +18 (17 dei quali con tampone).

I guariti sono 1.329, 34 in più rispetto a ieri. Diminuiscono le terapie intensive arrivate a quota 38. I tamponi eseguiti sono stati 599. La percentuale dei contagi rispetto ai tamponi eseguiti è del 3%. Il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, ha parlato di contagio "stabilizzato e in calo". (ANSA).