Coronavirus: in Alto Adige altri 17 contagi e 3 decessi

(ANSA) - BOLZANO, 21 APR - In Alto Adige si registrano ancora 17 casi positivi al coronavirus su 606 tamponi valutati nelle ultime 24 ore. In totale, l'infezione ha colpito 2.412 persone.

Altre tre persone sono morte, tutte nelle case di riposo, in totale si registrato 98 decessi, ai quali si aggiungono i 154 avvenuti negli ospedali. Le persone decedute in Alto Adige a causa del Covid-19 sono quindi 252.

A livello provinciale l'Azienda sanitaria ha effettuato finora complessivamente 31.987 tamponi su 15.405 persone. Gli operatori dell'Azienda sanitaria positivi al test del Coronavirus sono 228. A questi si aggiungono 12 medici di medicina generale e 2 pediatri di libera scelta.

Nei normali reparti degli ospedali altoatesini, nelle cliniche private e nella base logistica dell'Esercito di Colle Isarco sono ricoverati complessivamente 212 pazienti affetti da Covid-19. Altre 74 persone assistite dall'Azienda sanitaria sono casi sospetti. Sedici persone, sono invece ricoverate nei reparti di terapia intensiva ed altri 4 pazienti sono ricoverati in reparti di terapia intensiva in cliniche in Austria e in Germania. 2.722 persone attualmente si trovano in quarantena obbligatoria o in isolamento domiciliare. Il numero complessivo dei guariti fra sicuri e sospetti si attesta a 868. (ANSA).