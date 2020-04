In bus dalla val di Fassa a Bolzano per comprare droga

(ANSA) - TRENTO, 20 APR - I carabinieri della Compagnia di Cavalese hanno individuato e bloccato ad una fermata degli autobus di Pera di Fassa un giovane residente in zona, proveniente da Bolzano, in possesso di circa 20 grammi tra cocaina e marijuana.

L'intervento dei militari, impegnati nei controlli sul rispetto delle norme sul coronavirus, è stato possibile grazie alla segnalazione da parte di alcuni cittadini di un un traffico anomalo sulle corriere di linea che collegano la val di Fassa con Bolzano.

Il giovane fermato, oltre ad essere segnalato quale assuntore di stupefacenti al Commissariato del governo, è stato multato per la violazione della normativa contro la diffusione del Covid-19 in quanto si era spostato fuori dal comune di residenza. (ANSA).