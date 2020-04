Coronavirus: Trentino,aprono cartolerie e negozi per bambini

(ANSA) - TRENTO, 20 APR - Da oggi sono aperti in Trentino i negozi di cartoleria e quelli che vendono abbigliamento per bambini. Lo prevede un'ordinanza firmata dal presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti.

La riapertura non riguarda i negozi di questo tipo situati all'interno dei centri commerciali, per evitare concentrazioni di persone, ha precisato Fugatti. Nei negozi è possibile entrare solo se muniti di mascherina ed è vietato spostarsi in altri comuni, prevede l'ordinanza.

Continuano a restare chiuse invece le librerie. (ANSA).