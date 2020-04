Femminicidio nel Milanese: già denunciato dalla ex moglie

(ANSA) - BOLZANO, 19 APR - In passato Antonio Vena, il 47enne arrestato per aver ucciso la sua compagna a Truccazzano, era già stato denunciato due volte per violenza dalla donna con cui all'epoca era sposato. I fatti risalgono al 2009 e al 2012 a Chiusa, in Alto Adige, dove i due vivevano. Nel 2012, secondo la denuncia, Vena aveva inseguito la donna in macchina e l'aveva tamponata fino a farla uscire di strada. La coppia si era poi separata e l'uomo aveva intrapreso una nuova relazione. Vena lavora per un'azienda di Bressanone, ma, a causa dell'emergenza coronavirus, era in ferie forzate. (ANSA).