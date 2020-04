Coronavirus: altri 12 decessi in Trentino, 86 i contagi

(ANSA) - TRENTO, 19 APR - Sono 12 decessi, di cui 10 nelle Rsa, comunicati oggi dal presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, nel corso della consueta conferenza sulla task force provinciale sulla situazione della pandemia in Trentino. Il numero di contagi individuati è 86, di cui 78 con tampone e 8 senza ritenuti positivi per contatto. Dei contagi comunicati, 22 sono nelle Rsa. Sono invece 41 le persone malate in terapia intensiva. Il totale dei tamponi odierni è 1.276, 958 eseguiti dall'Apss e 318 dal Cibio dell'Università di Trento. La percentuale dei contagiati sui tamponi è del 6,7%.

"Si conferma un calo sul contagio, stabilizzato nei valori assoluti, un numero che dipende anche dai tamponi eseguiti", ha detto Fugatti. (ANSA).