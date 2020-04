"Svuota tutto", campagna anti zanzara tigre in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 17 APR - "Zanzare? Svuota tutto! - Insieme contro la zanzara tigre" è lo slogan della campagna promossa dall'Agenzia ambiente e tutela clima per contenere la proliferazione della zanzara tigre nei mesi caldi.

La presenza della zanzara tigre in Alto Adige è aumentata negli ultimi anni, come conferma il monitoraggio effettuato dal Laboratorio biologico dell'Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima. Il numero medio di uova di zanzara tigre rilevate nelle ovitrappole posizionate sul territorio provinciale è aumentato di quasi dieci volte dal 2014 ad oggi.

Se un tempo era diffusa solo a macchia di leopardo, ormai la zanzara tigre si è insediata stabilmente in tutto il fondovalle della valle dell'Adige. (ANSA).