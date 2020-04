Donna ferita recuperata in boschi Valsorda da elicottero

(ANSA) - TRENTO, 17 APR - Recuperata questa mattina nei boschi di Valsorda, con un trauma alla gamba, una donna di Mattarello di Trento che non aveva fatto ritorno a casa dopo un'uscita serale.

La chiamata al 112 è arrivata dai familiari della donna, che non era rintracciabile al cellulare, preoccupati dalla sua assenza. Il Soccorso alpino ha organizzato le operazioni di ricerca, assieme ai vigili del fuoco permanenti e volontari, facendo intervenire circa 25 operatori delle stazioni Trento-Monte Bondone e Paganella Avisio, due unità cinofile del Soccorso alpino e quattro unità cinofile della Scuola provinciale cani da ricerca e catastrofe. Nelle ricerche sono stati utilizzati anche i droni messi a disposizione dei vigili del fuoco. La donna è stata individuata in un bosco ad una quota di circa 450 metri, impossibilitata a proseguire a causa di un trauma alla gamba. A questo punto è stato fatto intervenire l'elicottero che, con il supporto delle squadre di terra, ha recuperato la donna con il verricello e l'ha trasferita all'ospedale S. Chiara di Trento. (ANSA).