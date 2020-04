Coronavirus: in Trentino 20 morti, record in un giorno

(ANSA) - TRENTO, 17 APR - "I dati sono pesantemente negativi, il record di decessi in un solo giorno in Trentino, cioè 20, di cui 17 nelle Rsa, 9 nell'Apsp Città di Riva, a Riva del Garda. I decessi sono avvenuti nei giorni scorsi e l'Azienda provinciale ne è venuta a conoscenza nella giornata di oggi. I casi di contagio odierni registrati sono 86, di cui 39 nelle Rsa, 1.246 i tamponi effettuati, i contagi sono quindi il 7% dei tamponi eseguiti. I posti in terapia intensiva sono 44". Lo ha detto il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti. I decessi in totale in Trentino sono 342 mentre i guariti sono 1.040, 161 in più di ieri. (ANSA).

"Il dato clamoroso del numero così elevato di decessi è motivato dal fatto che le Rsa, che sono enti giuridicamente autonomi, comunicano a noi secondo la loro tempistica. Oggi abbiamo ricevuto 9 segnalazioni tutte provenienti dalla Apsp Città di Riva che ci comunicano dei decessi avvenuti molto tempo fa, tra il 31 marzo ed i primi giorni di aprile. Quindi persone decedute da un po' e che vengono comunicate oggi con una scheda Istat che viene compilata dal medico delle Rsa in cui si certifica che la causa di morte è derivante da Covid". Lo ha detto il dirigente generale dell'Azienda sanitaria provinciale di Trento, Paolo Bordon, nel corso della conferenza stampa della 'task force' sul Covid 19 in Trentino. "Il dato di oggi comprende appunto questi 9 decessi ma nessuno si è verificato in data odierna. Il più recente di questi è del 14 aprile. Ci sono poi altre Apsp, cioè Predazzo e Ledro. Abbiamo avuto poi un decesso nell'ospedale di Arco, nel reparto di pneumologia, e poi due decessi a domicilio. Questi numeri sono quindi elevati ma la metà dei decessi è avvenuta nei giorni scorsi, addirittura 15-16 giorni fa", ha aggiunto Bordon. (ANSA)