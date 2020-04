Coronavirus: da NOI Techpark un aiuto alle imprese

(ANSA) - BOLZANO, 17 APR - Si chiama "Reagire alla crisi" ed è il nuovo portale lanciato dall'hub dell'innovazione NOI Techpark di Bolzano. Un insieme di servizi pensati per aiutare le aziende a fronteggiare le difficoltà legate all'emergenza Coronavirus e a ripensare il lavoro. Le imprese avranno a disposizione un team di esperti e un pacchetto di aiuti per il lavoro: servizi di orientamento e coaching, risorse digitali che permetteranno di sfruttare al meglio l'attuale momento di forzato isolamento come articoli, podcast e webinar, digital tool che possono agevolare il lavoro da casa.

Un modo per far diventare la crisi "un'occasione per far circolare nuove idee, pensare a diversi modelli di business e cogliere opportunità di innovazione", come spiega il direttore generale del NOI Ulrich Stofner. Il tutto verrà offerto gratuitamente, o a tariffe contenute. La consulenza one-to-one, inoltre, sarà a costo zero per il cliente e i componenti del team hanno deciso di devolvere gran parte del proprio onorario alla battaglia contro il Covid-19 in Lombardia. (ANSA).