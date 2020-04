Coronavirus: da martedì crediti agevolati in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 17 APR - In Alto Adige, a partire da martedì prossimo, le imprese, le famiglie e le associazioni possono presentare domanda di credito o mutuo alle banche per ammortizzare il più possibile gli effetti economici dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Questo è possibile grazie all'accordo fra i tre principali istituti di credito altoatesini, Cassa di risparmio, Banca popolare e Cassa rurale, e le cooperative di garanzia altoatesine, Confidi e Garfidi fortemente voluto dalla giunta provinciale. All'accordo, entrato in vigore il 15 aprile, possono aderire tutte le banche che hanno una filiale in Alto Adige. Secondo tale accordo i prestiti immediati agevolati i prefinanziamenti e i mutui previsti sono pensati per garantire liquidità in tempi rapidi e saranno erogati con procedure semplificate. Con un'unica domanda si chiede il credito agevolato, la garanzia e il contributo interessi della Provincia. (ANSA).