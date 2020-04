Coronavirus: Kompatscher, stiamo preparando strategia fase 2

(ANSA) - BOLZANO, 16 APR - "La tutela della salute ha la precedenza assoluta, anche per quanto riguarda la ripartenza, per non sprecare i primi successi nella lotta contro il coronavirus", lo ha detto il governatore altoatesino Arno Kompatscher. "Stiamo mettendo a punto le strategie. Da un lato dobbiamo garantire la salute dei cittadini, dall'altra parte dobbiamo indicare delle misure di sicurezza fattibili", ha aggiunto la presidente della Provincia di Bolzano. Per quanto riguarda invece gli spostamenti transfrontalieri Kompatscher ha detto: "Più gli stati europei collaborano ora, prima potranno essere 'aperti' i confini".

“Vogliamo vedere al più presto tutti in confini riaperti”, ha aggiunto Kompatscher. Il presidente altoatesino ha poi ribadito che “la ripartenza sarà comunque graduale. Per un po’ di mesi dobbiamo convivere con il virus, svolgendo le nostre attività senza rischiare il contagio”. “Mi confronto tutti i giorni con i miei colleghi a Trento e in Veneto e ovviamente guardiamo anche oltre i confini, soprattutto verso il Tirolo”, ha concluso Kompatscher.