Coronavirus: calano i decessi in Trentino, +4

(ANSA) - TRENTO, 16 APR - Calano i decessi per coronavirus in Trentino: rispetto a ieri ne sono stati registrati quattro.

Accertati ulteriori 64 contagi attraverso l'esecuzione di 1.158 tamponi in un giorno. I guariti sono +71 rispetto a ieri. In calo anche le terapie intensive che passano da 48 a 43.

"Riguardo ai tamponi, puntiamo ad aumentare il loro numero nonostante la difficoltà di reperire i reagenti", ha detto il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti.

"Da sottolineare -ha aggiunto - che il Trentino è al terzo posto per numero di tamponi eseguiti riguardo al totale della popolazione, con una percentuale del 3,7%". (ANSA).