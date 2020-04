Coronavirus: Trentino Alto Adige, 81.144 domande bonus Inps

(ANSA) - TRENTO, 15 APR - In Trentino Alto Adige sono state presentate all'Inps 81.144 domande per ottenere il bonus Covid 19 di 600 euro, il 2% delle richieste a livello nazionale, che ad oggi ammontano a 4.053.027. Nel dettaglio, 40.272 richieste provengono dal Trentino e le altre 40.872 dall'Alto Adige.

Circa il 64% delle richieste di bonus è già stato elaborato e posto in pagamento: 26.683 bonus da 600 euro sono in fase di pagamento per i lavoratori del Trentino e altri 25.030 per quelli dell'Alto Adige. L'attività di definizione - informa l'Inps - sta proseguendo per le restanti domande. (ANSA).