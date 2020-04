Coronavirus: oggi seduta consiglio Provincia Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 15 APR - Il consiglio provinciale di Bolzano si riunisce oggi, alle 14.30, in seduta straordinaria per trattare il disegno di legge della giunta provinciale con disposizioni urgenti per affrontare l'emergenza Covid-19.

All'ordine del giorno risultano anche altre disposizioni ed una proposta di deliberazione dell'ufficio di presidenza del consiglio riguardante il bilancio consiliare. Per accorciare il più possibile i tempi, la seduta sarà preceduta e seguita da riunioni della giunta.

La prima seduta del consiglio provinciale dall'inizio dell'emergenza coronavirus avviene a porte chiuse, senza pubblico, ma sarà comunque trasmessa in diretta web. (ANSA).