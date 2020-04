Coronavirus: Castel Pergine illuminato con il tricolore

(ANSA) - TRENTO, 15 APR - Anche il Castello di Pergine è stato illuminato con il tricolore, come i più importanti edifici nazionali.

Il castello medievale illuminato - dice una nota - vuole rappresentare un segno di speranza e di vicinanza alla comunità e trasmettere un messaggio di incoraggiamento e unità.

L'iniziativa è stata realizzata grazie alla collaborazione della Fondazione CastelPergine Onlus con Stet società pubblica di energia elettrica e il Comune di Pergine Valsugana.

Oltre ad essere importante sito storico con il suo complesso fortificato e museo con grande parco in area naturalistica protetta, il Castello di Pergine ospita attualmente la sua 27/a esposizione annuale, dal titolo "Viandanti", dell'artista badiota Lois Anvidalfarei, con 28 opere tra sculture singole e gruppi scultorei. La mostra è in attesa di poter essere visitata appena la situazione consentirà di riaprire il portone ai visitatori. (ANSA).