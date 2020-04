Coronavirus: altri 8 decessi in Trentino, 76 nuovi contagi

(ANSA) - TRENTO, 15 APR - Sono 8 i decessi per Covid 19 comunicati quest'oggi in Trentino, di cui 6 nella Rsa. Sono 76 i nuovi contagiati rilevati, 75 sottoposti a tampone ed 1 senza.

Sono 840 i tamponi eseguiti, ed il 9% sono positivi. Il numero di pazienti in terapia intensiva è 48, in discesa.

La percentuale del 9% - ha detto il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, è un "buon dato se guardiamo in termini di progressione del contagio, seppure elevato. Un livello sotto il 10% è un dato importante. Quanto al numero di tamponi - ha proseguito Fugatti - si stabilizzerà verso l'alto dopo la pausa pasquale, quindi aumenterà il numero di contagi, ma l'auspicio è che il dato rimanga attorno al 10% perché sarebbe positivo rispetto alla stabilizzazione del contagio". Sul fronte dell'emergenza, Fugatti ha detto che sono attualmente 14 gli alberghi trentini che hanno dato la disponibilità ad accogliere pazienti Covid non gravi, come richiesto dall'Ordine dei medici del Trentino e dal Patt e come avviene già in altre regioni italiane. (ANSA).