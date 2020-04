Coronavirus: Alfreider chiede proroga scadenza cambio gomme

(ANSA) - BOLZANO, 15 APR - L'assessore provinciale alla mobilità, Daniel Alfreider, ha chiesto al ministero dei trasporti la proroga della scadenza del 15 maggio per il cambio gomme da invernali ad estive degli autoveicoli. La proroga dovrebbe valere, però, per la circolazione sulle strade statali, provinciali e comunali, non per la circolazione in autostrada. "La proroga del termine aiuterebbe a non incorrere in sanzioni amministrative dopo il 15 maggio, nei casi previsti. Il cambio gomme da quelle invernali a quelle estive è comunque importante", sottolinea Alfreider. "L'uso di pneumatici invernali con temperature esterne alte comporta un pericolo limitato nel percorrere tratti brevi a bassa velocità, mentre ad alte velocità, come per esempio in autostrada, comporterebbe sia la diminuzione della sicurezza stradale, che una maggiore usura degli stessi", spiega il presidente dei meccatronici d'auto della Confartigianato imprese lvh.apa, Ronnie Mittermair.

Inoltre, tenere dopo il termine previsto (attualmente il 15 maggio) le gomme invernali con un codice di velocità inferiore a quello degli pneumatici omologati per quella determinata auto, comporta una sanzione e il ritiro del libretto fino a quando non si provvede alla sostituzione delle gomme. (ANSA).