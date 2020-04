Coronavirus: a Bolzano prosegue sanificazione aree sensibili

(ANSA) - BOLZANO, 15 APR - Prosegue la sanificazione di aree sensibili a Bolzano per contrastare la diffusione del contagio da coronavirus. Sono interessate dall'intervento le aree esterne di edifici, strutture sanitarie, uffici e rivendite di generi alimentari sulle quali le persone attendono il proprio turno per entrare. Il prodotto utilizzato allo scopo è perossido di idrogeno al 50%, solubilizzato in acqua al 5% ed erogato attraverso un atomizzatore. L'intervento sarà ripetuto per altre due volte nel corso delle prossime settimane, nel corso della notte, nell'orario compreso tra le ore 21.00 e le ore 6.00. Allo scopo la città è stata divisa in due zone: zona A che comprende i quartieri Gries-San Quirino, Europa-Novacella e Don Bosco (a nord del fiume Isarco ed ovest del torrente Talvera), zona B che comprende i quartieri Centro-Piani-Rencio e Oltrisarco-Aslago (a sud del fiume Isarco ed est del torrente Talvera). Il prossimo intervento di sanificazione è in programma la notte tra giovedì 16 e venerdì 17 aprile (zona A) e tra venerdì 17 e sabato 18 aprile (zona B). I residenti sono invitati a restare nella propria abitazione ed a tenere le finestre chiuse negli orari in cui viene effettuata la sanificazione. (ANSA).