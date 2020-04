Coronavirus:Kompatscher,diminuiti ricoveri terapia intensiva

(ANSA) - BOLZANO, 14 APR - "Non ci sono quasi più nuovi ricoveri nelle unità di terapia intensiva. Il numero è sceso da 65 pazienti a 26, tuttavia, dobbiamo rimanere vigili e disciplinati". Lo ha detto il presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher, durante la conferenza stampa quotidiana sull'emergenza coronavirus.

Per quanto riguarda la sua ultima ordinanza, Kompatscher ha sottolineato che si trattava di un alleggerimento senza che ciò comporti un aumento del rischio di diffusione del contagio. Il presidente altoatesino ha anche chiarito che non ci sono nuove regole per le visite ai nonni. L'espressione "nucleo familiare" si riferisce ai genitori ed ai figli minorenni.

Domani, il consiglio provinciale si riunirà per una seduta straordinaria sull'emergenza Covid, mentre la giunta provinciale si riunirà immediatamente per poter subito attuare le misure approvate. (ANSA).