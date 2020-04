Coronavirus: Messner preoccupato per i suoi musei

(ANSA) - BOLZANO, 14 APR - Reinhold Messner si dice preoccupato per il futuro dei suoi musei della montagna a causa dell'emergenza coronavirus. "Non sono sicuro che i nostri musei sopravvivranno la crisi", dice il 're degli ottomila' al quotidiano viennese Der Standard. "Le sei strutture - spiega - ormai vengono gestite da mia figlia. Abbiamo tuttora praticamente tutti i costi, ma nessuna entrata. Possiamo reggere questa situazione per alcuni mesi, ma non oltre". I Messner Mountain Museum - ricorda infine - non ricevono fondi pubblici.

Il 75enne difende il suo progetto. "Ovviamente i musei dipendono dal turismo, ma non si tratta di un turismo di massa.

Da noi regna la pace. La gente passa da sola oppure in piccoli gruppi. Il mio obiettivo è raccontare la dimensione culturale dell'alpinismo", spiega. (ANSA).