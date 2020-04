Coronavirus: Caramaschi, attività sportiva limite 400 metri

(ANSA) - BOLZANO, 14 APR - Dopo l'ordinanza del governatore Arno Kompatscher che ieri aveva alleggerito le misure anti-contagio da Coronavirus, ora il sindaco di Bolzano Renzo Caramaschi porta il raggio d'azione per le uscite da casa per attività sportive da 200 a 400 metri.

Mentre l'ordinanza di Kompatscher non mette limiti alla distanza percorribile da casa per le attività fisiche, semprecchè si mantenga una distanza di 3 metri dalle altre persone e ci si copra il viso con una mascherina, ora il sindaco di Bolzano, Renzo Caramaschi sostiene che la misura va bene per i paesi ma non per la città, dove vive una grande concentrazione di persone. Dopo essersi consultato con vari esperti, Caramaschi ha introdotto il limite di 400 metri, pur alleggerendo quello precedente.

Mentre a Laives il sindaco Christian Bianchi segue la decisione di Caramaschi e impone i 400 metri, a Merano, il sindaco Paul Rösch ha deciso di non ricorrere alla possibilità, data ai sindaci, di inasprire l'ordinanza del governatore Kompatscher.

(ANSA).