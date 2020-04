Coronavirus: +7 decessi in Trentino

(ANSA) - BOLZANO, 13 APR - In Trentino sono stati registrati nelle ultime 24 ore 7 decessi, di cui 4 in case di riposo. I nuovi contagi sono 63 (13 nelle rsa). I pazienti in terapia intensiva sono 56. "I numeri - ha detto il presidente della Provincia di Trento Maurizio Fugatti in conferenza stampa - confermano un calo dei decessi e una stabilizzazione del numero di contagi. Questo però non significa che stiamo vincendo la guerra e che tutto possa tornare come prima". (ANSA).