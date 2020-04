(ANSA) - BOLZANO, 12 APR - In Trentino sono 9 i decessi (7 donne e 2 uomini) 6 di questi sono avvenuti in case di riposo.

Per quanto riguarda i positivi, i nuovi casi sono 65, di cui 64 accertati con tampone e uno senza. In totale oggi sono stati letti 1.143 tamponi. Lo comunica l'Azienda sanitaria di Trento.

