Coronavirus: sindaco Rovereto, grazie ad operatori ospedale

(ANSA) - TRENTO, 11 APR - Il sindaco di Rovereto, Francesco Valduga, ha visitato oggi alcuni reparti dell'ospedale S. Maria del Carmine.

"Grazie al dottor Guarrera e all'equipe della Direzione sanitaria, ho portato i sentimenti di gratitudine, la riconoscenza e l'affetto della nostra città agli operatori impegnati in questa difficile fase di emergenza", ha detto Valduga. "Ho provato l' orgoglio di vedere come il nostro ospedale sia stato capace di riorganizzarsi e ripensare con flessibilità le proprie attività, valorizzando e esaltando le competenze già presenti, e rafforzando l'approccio multidisciplinare. E' questo - ha aggiunto - che fa la differenza: la capacità di lavoro assieme anche individuando nuovi modelli organizzativi. Questo sarà utile, anche in altri settori, nella fase di ripartenza". (ANSA).