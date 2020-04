Coronavirus: sanificazione mobile con generatori di neve

(ANSA) - BOLZANO, 11 APR - L'azienda Demaclenko, specialista nell'innevamento programmato e parte del Gruppo Leitner, ha sviluppato un nuovo sistema di sanificazione mobile attraverso un generatore di neve. Dopo una serie di test positivi effettuati anche con l'ausilio dei vigili del fuoco, ha presentato il progetto all'Agenzia provinciale per la protezione civile e, dopo aver ottenuto il via libera, sarà a disposizione gratuitamente dei Comuni altoatesini interessati a sanificare strade e luoghi pubblici.

Il sistema, montato su camion, è composto da un generatore neve Demaclenko ad alte prestazioni collegato ad una pompa in grado di assicurare la pressione ottimale dell'acqua e a un serbatoio contenente disinfettanti biodegradabili al 100%.

