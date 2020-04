Coronavirus: in laboratori Fem analisi tamponi per l'Apss

(ANSA) - TRENTO, 11 APR - Per far fronte all'emergenza coronavirus, la Fondazione Edmund Mach e l'Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento hanno sottoscritto e reso operativo un accordo di collaborazione tecnologica con il quale l'ente di San Michele contribuisce a potenziare la capacità produttiva giornaliera diagnostica sui tamponi.

Il protocollo, firmato dai direttori Mario Del Grosso Destreri e Paolo Bordon, si affianca alla collaborazione già iniziata nelle scorse settimane, concretizzatasi con la fornitura da parte di Fem di dispositivi tecnologici che consentono di velocizzare l'estrazione dell'Rna del virus dai tamponi.

L'attività analitica che verrà svolta a San Michele - dice una nota - vede coinvolti ricercatori, tecnologi e tecnici dei laboratori di genetica della conservazione, biologia computazionale con la piattaforma di sequenziamento, nutrizione e nutrigenomica ed ecologia applicata, per effettuare le analisi in stretto raccordo con il Laboratorio di microbiologia e virologia dell'Ospedale S. Chiara. Il Centro ricerca e innovazione Fem analizzerà l'Rna estratto presso l'Apss per confermare la positività o la negatività dei tamponi che verranno restituiti alla stessa Azienda sanitaria per la validazione finale dei risultati del test. (ANSA).